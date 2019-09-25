Xiaomi анонсировала двустороннюю куртку за 70$

Компания запустила сбор средств на ещё одну новинку многофункциональную куртку Uleemark.

Это двусторонняя куртка, которая сделана из специальной ткани. Благодаря ей, новинка не боится дождя и ветра. Наполнитель куртки состоит на 90% из гусиного пуха.

Капюшон, светоотражающие полоски, три кармана и система подогрева, которую можно отрегулировать на определенную температуру 35°C, 43°C или 53°C. Питается это система от переносного аккумулятора.

Включается подогрев нажатием одной кнопки и нагревается до нужной температуры всего за 15 секунд.

Когда эта куртка появится в свободной продаже неизвестно, но оценили её стоимость в 70$.