Xiaomi анонсировала фен MIJIA H900

Китайская компания Xiaomi выпустила фен MIJIA H900.

Этот новый фен будет продаваться через Xiaomi Mall, JD.com и Tmall и будет доступен для покупки с 4 ноября 2020 года. Согласно официальным данным, новый фен MIJIA поставляется с 12 различными режимами обдува волос благодаря высокоскоростному двигателю со скоростью 106 000 об/мин.

Новый продукт является частью существующей серии фенов H от компании и позиционируется как один из самых дорогих вариантов в линейке. H900 имеет металлический дизайн и имеет гораздо больший общий объем по сравнению с ранее выпущенными фенами серий H100 и H300. Новый фен H900 поступит с ценником 45 долларов США.