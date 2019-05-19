Компания Xiaomi анонсировала умную кормушку Furrytail Pet на краудфандинговой платформе Youpin.

Устройство управляется с помощью приложения, в котором устанавливается время подачи и количество еды. Независимо от того, путешествует пользователь или занят своими делами, он сможет позаботиться о трёхразовом питании своего любимца. Кормушка имеет емкость 4 л, в которой можно хранить 2 кг корма для кошек или собак. Корм разделён на 6 равных порций, чтобы еда не скапливалась и не портилась. Нержавеющая сталь, из которой изготовлено ведро для хранения пищи, снижает рост количества бактерий. Верхняя крышка имеет силиконовое кольцо с тройными замками, чтобы не проникал воздух. Также в кормушку встроена сушильная камера для уменьшения количества влаги.

Когда в устройстве подачи нет продуктов, пользователю приходит уведомление, а светодиодный индикатор становится красным и постоянно мигает. В нижней части миски имеется умный модуль взвешивания, который контролирует вес корма. В приложении можно проверить, сколько пищи домашнее животное ест ежедневно. В продажу новинка поступит 30 июня за 28$.