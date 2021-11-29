Xiaomi будет производить по 300 тысяч автомобилей в год

Xiaomi объявила о своих планах по выпуску электромобилей только в марте, но у нее уже есть грандиозные амбиции в этом направлении — впрочем, как и в любом из сегментов, куда производитель заходит. По данным информационного издания Reuters, агентство экономического развития Beijing E-Town подтвердило, что Xiaomi построит в городе завод по производству электромобилей, способный производить до 300 000 автомобилей в год — это достаточно внушительное количество, учитывая, что некоторые автомобильные компании с большим опытом выпускают по 100 тысяч автомобилей в год. Завод будет построен в два этапа, а серийное производство должно начаться в 2024 году. По сообщению информационного издания, компания также откроет штаб-квартиру для подразделения электромобилей, отдел исследований и продаж в Пекине. Более того, что наиболее интересно, Xiaomi уже планирует использовать свои розничные магазины для продажи автомобилей.

В автомобильной стратегии Xiaomi по-прежнему много неизвестного, включая начальные модели и международную экспансию. Успешный технологический бренд рассчитывает инвестировать эквивалент 10 миллиардов долларов в подразделение электромобилей в течение 10 лет, но не поделился подробностями во что именно будут вложены данные средства. Завод в Пекине даёт больше информации — он предполагает, что Xiaomi намеревается стать основным производителем электромобилей, который будет конкурировать не только с китайскими конкурентами, такими как Nio и Xpeng, но и с крупными иностранными автопроизводителями, такими как Tesla.