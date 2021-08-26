Xiaomi купила Deepmotion для создания своего электрокара

Xiaomi Corp планирует купить стартап Deepmotion, основанный на технологиях автономного вождения. Сделка по приобретению составит 77,4 миллиона долларов и состоится в самое ближайшее время, так как компания готовится выйти на рынок электромобилей. Китайский технологический гигант объявил об этом приобретении после того, как Xiaomi показала лучшие, чем ожидалось, результаты за второй квартал. Это особенно верно в отношении Индии, где восстановление рынка позволило компании обогнать гигантскую компанию Apple из Купертино и стать вторым по величине производителем смартфонов в мире по объемам поставок. Хотя компания стала крупным игроком на рынке смартфонов, она нацелена на дальнейшую диверсификацию на развивающихся рынках, и электромобили являются одним из них.

Лэй Цзюнь, основатель и генеральный директор компании, в настоящее время возглавляет проект электромобилей бренда, при этом Xiaomi ранее объявила о значительном инвестиционном плане в размере 10 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия в новой категории. Кроме того, компания также намерена инвестировать значительные средства в рынок электромобилей посредством собственных исследований, разработок и производства, чтобы выпустить свой первый электромобиль под собственной маркой. Теперь приобретение Deepmotion может помочь производителю продвинуться вперед в достижении поставленных целей. Интересно, будут ли рекламные баннеры в автомобиле Xiaomi?