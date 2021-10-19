Xiaomi начнет массовое производство своего первого электромобиля в 2024 году

После объявления о своей дочерней компании по производству электромобилей еще в марте этого года во время встречи с инвесторами генеральный директор Xiaomi подтвердил, что производство электромобилей идет полным ходом. Фактически, Лэй Цзюнь считает, что серийное производство этого автомобиля начнется в первой половине 2024 года.

Xiaomi завершила регистрацию своего подразделения электромобилей в августе и планирует инвестировать в него 10 миллиардов долларов следующие десять лет. Она также приобрела DeepMotion - фирму, которая занимается технологиями самоуправления - и теперь как сумасшедшая нанимает сотрудников для своего нового бизнеса. Тем не менее, все еще остается неясным, планирует ли Xiaomi производить автомобиль самостоятельно или будет поставлять свое производство сторонней компании, существующему автопроизводителю.