Xiaomi начнет массовое производство своего первого электромобиля в 2024 году

Xiaomi завершила регистрацию своего подразделения электромобилей в августе и планирует инвестировать в него 10 миллиардов долларов следующие десять лет. Она также приобрела DeepMotion - фирму, которая занимается технологиями самоуправления - и теперь как сумасшедшая нанимает сотрудников для своего нового бизнеса. Тем не менее, все еще остается неясным, планирует ли Xiaomi производить автомобиль самостоятельно или будет поставлять свое производство сторонней компании, существующему автопроизводителю.