Xiaomi открыла собственный сервисный центр в столице

Xiaomi уже не первый год находится в числе лидеров на российском рынке смартфонов. Однако до сих пор у компании не было собственной сети по обслуживанию техники, а все ремонтные работы выполнялись при помощи различных партнеров. При таком подходе невозможно обеспечить бесперебойную поставку комплектующих во все центры, а также поддерживать одинаково высокий уровень качества. Стремясь вывести обслуживание клиентов на новый уровень, 25 августа Xiaomi открыла первый у нас в стране собственный сервисный центр.

Офис удобно располагается на -1 этаже IQ-квартала Москва-Сити (Пресненская набережная, д. 10 стр. 2). В честь открытия первые клиенты получили памятные сувениры и скидки на приобретение продуктов компании, а также возможность бесплатно наклеить защитную пленку на свой смартфон. Помимо собственно получения сервисных услуг, желающие смогут приобрести здесь различные фирменные аксессуары и телефоны. Обратиться по вопросам обслуживания техники можно лично, через раздел контактов на сайте mi.com или по телефону: 8-800-550-13-24. В ближайшее время Xiaomi планирует активно расширять сеть собственных сервисных центров.

«Недавно наша компания вышла на первое место по продажам в России, – напомнил Юй Мань, глава Xiaomi в России. – Для нас это большая честь и ответственность, поэтому мы хотим стать лучшими во всем, а сервисное обслуживание – это то направление, в котором всегда есть пространство для развития. Наша цель – построить систему, на которую будут ровняться все».

Автор: Артем Костенко