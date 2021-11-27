Xiaomi откроет автомобильный завод в Пекине

Китайский гигант смартфонов Xiaomi построит в Пекине завод по производству электромобилей, способный производить 300 000 автомобилей в год. Завод будет построен в два этапа, Xiaomi также построит штаб-квартиру своего автомобильного подразделения, торговые и исследовательские офисы в зоне экономического и технологического развития Пекина, сообщило поддерживаемое правительством агентство экономического развития Beijing E-Town в своем официальном аккаунте WeChat. Beijing E-Town заявила, что ожидает, что завод выйдет в массовое производство в 2024 году.

В марте Xiaomi заявила, что обязуется инвестировать 10 миллиардов долларов в новое подразделение электромобилей в течение 10 лет. Компания завершила регистрацию бизнеса своего подразделения электромобилей в конце августа.