Xiaomi планирует создать собственный электрокар

Huawei недавно уже расширяла свое присутствие в автомобильной индустрии, но теперь похоже, что Xiaomi планирует полноценно выйти на данный рынок. В новом отчете инсайдера говорится, что компания планирует создать собственный автомобиль. Согласно отчету iFengNews, несколько источников недавно заявили, что китайский технологический гигант планирует построить собственный автомобиль и рассматривает это как стратегическое решение, но конкретные детали и путь развития на данном рынке еще не определены. Источники также утверждали, что существует множество переменных, которые руководителям компании еще нужно утвердить. Например, кто будет производить аккумуляторы для электрокара и кто будет собирать сам автомобиль.