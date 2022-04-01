Xiaomi планирует выпустить 10-дюймовый смарт-дисплей

Xiaomi может выпустить новый 10-дюймовый смарт-дисплей. MySmartPrice обнаружил устройство в сертификационной базе данных Bluetooth SIG. Устройство указано под номером модели X10A и описано как «Xiaomi Smart Display 10». В отчете указано, что продукт будет иметь возможность подключения Bluetooth 5.0 и будет использовать аппаратную версию R0105 и версию программного обеспечения V2.1.4.

Также из отчета можно предположить, что гаджет будет иметь 10-дюймовый экран с возможным разрешением экрана 1280 x 800 пикселей. Также известно, что устройство может иметь кнопку питания и регуляторы громкости вместе с голосовым помощником, таким как Xiao AI. Отчет предполагает, что дисплей будет сенсорным с поддержкой различных жестов.