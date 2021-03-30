Xiaomi представила MIJIA Fresh Air Air Conditioner Premium Edition

Если вы следите за рынком современной электроники, то заметили, что компания Xiaomi выпустила свои умные устройства буквально в любых сегментах, которые только можно представить. Производитель представил даже умную подушку, не говоря уже об умных унитазах и прочее достаточно странной технике. А сегодня компания Xiaomi представила свой умный кондиционер, который будет продаваться примерно за 550 долларов, и за эти деньги он действительно обладает приличным количеством различных особенностей, на которые стоит обратить внимание. Например, производитель отметил, что это самый экологически чистый кондиционер на рынке, плюс у вас будет возможность управлять устройством при помощи смартфона через приложение, также на самом устройстве имеется достаточно большой дисплей с отображением всей необходимой информации.