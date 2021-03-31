Xiaomi представила MIJIA Portable Juicer

Компания Xiaomi сегодня официально представила свою новую портативную соковыжималку, которая выглядит как обычный большой стакан или как что-то наподобие вазы. Внутри устройства расположен, собственном, механизм, который занимается процессом добычи сока, плюс встроенная батарея на 1300 мАч. Данной батареям, по сообщениям самого производителя, хватает на 12 чашек свежевыжатого сока, но нужно понимать, что речь не о больших чашках, а о небольшом отсеке в нижней части данной соковыжималки. Это примерно как 2/3 обычного стакана, к которым мы привыкли. При этом стоимость данной соковыжималки составляет всего 15 долларов, так что устройства вполне можно приобрести и попробовать тем, кто давно хотел соковыжималку, но не планировал тратить на неё много денег.