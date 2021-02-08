Xiaomi представила Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition

Помимо смартфона Mi 11 и 75-дюймового Mi TV Q1, Xiaomi также официально представила Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Специальная версия Mi Scooter Pro 2 была анонсирована в июле прошлого года, когда компания анонсировала Mi Electric Scooter Pro 2 и Scooter 1S. Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition сочетает в себе элементы дизайна от ведущих автомобильных компаний Mercedes-AMG с передовой конструкцией скутеров Xiaomi, обеспечивая таким образом надежность, стиль и удобство без компромиссов. Скутер имеет уникальные бирюзовые акценты и отмечен отличительным логотипом AMG рядом с задним колесом. Технические характеристики новинки такие же, как и у Mi Electric Scooter Pro 2. Одно из нескольких улучшений скутера включает в себя увеличенный диапазон поездки до 45 км, а максимальная скорость может достигать 25 км/ч.