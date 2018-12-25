Xiaomi представила индукционную плиту за $29

Китайский электронный гигант Xiaomi выпустил новую версию своей индукционной варочной поверхности Xiaomi Mijia Mi Home Induction Cooker. Новинка будет стоить на $14 меньше, чем предшественница.

Индукционная плита Mijia имеет небольшие размеры и круглую форму. Теперь она не управляется при помощи смартфона, контролировать степень нагрева можно только на самой плите. Устройство оснащено регулятором, который можно установить в одно из девяти положений, а также всегда включенными светодиодами, которые отображают выбранную температуру нагрева.

Диаметр варочной поверхности составляет 156 миллиметров, а ее мощность 2,1 кВт. Включение осуществляется путем нажатия и удержания ручки регулятора мощности в течение 0,5 секунды. Xiaomi Mijia Mi Home Induction Cooker Youth Edition отлично подойдет для дачной или небольшой домашней кухни. Ориентировочная цена $29