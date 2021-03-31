Xiaomi представила интеллектуальную электрическую скороварку MIJIA 5L

Пятилитровая кастрюля получила название "Умная электрическая скороварка MIJIA 5L", которая может приготовить 20 тарелок риса за несколько минут.
Умная электрическая скороварка MIJIA - отличное дополнение к дому, поскольку все больше людей используют умную бытовую технику после пандемии COVID-19. Xiaomi MIJIA 5L имеет размеры 296 мм x 286 мм x 288 мм. В упаковке находятся две внутренние 5-литровые кастрюли, в которых можно готовить большое количество еды.
Умная электрическая скороварка Xiaomi 5L способна работать в различных режимах температуры и давления, что позволяет готовить пищу точно в соответствии с вашими вкусовыми характеристиками. У этой умной скороварки есть поддержка приложений, которые позволяют пользователю выбирать из сотен рецептов и готовить в один клик.
Умную электрическую скороварку также можно подключить к приложению Mijia через Wi-Fi, что позволяет выполнять такие операции, как удаленный запуск и запись на мобильный телефон. Смарт-электрическая скороварка Xiaomi MIJIA 5L поступит в продажу за 60 долларов США.