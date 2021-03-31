Xiaomi представила интеллектуальную электрическую скороварку MIJIA 5L

Китайский производитель смартфонов Xiaomi выпустила удобную интеллектуальную электрическую плиту с пятилитровой кастрюлей, которая может обеспечить быстрое приготовление различных блюд.

Пятилитровая кастрюля получила название "Умная электрическая скороварка MIJIA 5L", которая может приготовить 20 тарелок риса за несколько минут.

Умная электрическая скороварка MIJIA - отличное дополнение к дому, поскольку все больше людей используют умную бытовую технику после пандемии COVID-19. Xiaomi MIJIA 5L имеет размеры 296 мм x 286 мм x 288 мм. В упаковке находятся две внутренние 5-литровые кастрюли, в которых можно готовить большое количество еды.

Умная электрическая скороварка Xiaomi 5L способна работать в различных режимах температуры и давления, что позволяет готовить пищу точно в соответствии с вашими вкусовыми характеристиками. У этой умной скороварки есть поддержка приложений, которые позволяют пользователю выбирать из сотен рецептов и готовить в один клик.

Умную электрическую скороварку также можно подключить к приложению Mijia через Wi-Fi, что позволяет выполнять такие операции, как удаленный запуск и запись на мобильный телефон. Смарт-электрическая скороварка Xiaomi MIJIA 5L поступит в продажу за 60 долларов США.