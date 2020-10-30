Xiaomi представила интерактивный холодильник Viomi 21Face 5IoT с Wi-Fi 6

Холодильник оснащается большим интеллектуальным интерактивным сенсорным экраном. Экран можно использовать для просмотра видео, прослушивания песен или просмотров разных рецептов. Дисплей также можно использовать в качестве центра управления умным домом. Управление возможно через голосового помощника. Холодильник Xiaomi Viomi 21Face 5IoT оценен в 744 долларов. Когда он поступит в продажу неизвестно.
Представлен интерактивный холодильник Xiaomi Viomi 21Face 5IoT с поддержкой Wi-Fi 6. Умный холодильник имеет большой объем 520 литров, а также поддерживает векторное преобразование частоты. Он достаточно тихий при работе уровень шума не превышает отметки 38 дБ.