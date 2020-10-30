Xiaomi представила интерактивный холодильник Viomi 21Face 5IoT с Wi-Fi 6

Представлен интерактивный холодильник Xiaomi Viomi 21Face 5IoT с поддержкой Wi-Fi 6. Умный холодильник имеет большой объем 520 литров, а также поддерживает векторное преобразование частоты. Он достаточно тихий при работе уровень шума не превышает отметки 38 дБ.

Холодильник оснащается большим интеллектуальным интерактивным сенсорным экраном. Экран можно использовать для просмотра видео, прослушивания песен или просмотров разных рецептов. Дисплей также можно использовать в качестве центра управления умным домом. Управление возможно через голосового помощника. Холодильник Xiaomi Viomi 21Face 5IoT оценен в 744 долларов. Когда он поступит в продажу неизвестно.
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