Xiaomi представила комплект умных устройств Mi Outdoor и Mi Smart Door Lock 1S для безопасности вашего дома

Xiaomi представила новый комплект с камерой наружного видеонаблюдения и умным дверным замком, в который входят камера Mi Outdoor и Mi Smart Door Lock 1S. Комплект стоит около 1 567 юаней (237 долларов).

Mi Smart Door Lock 1S поддерживает 7 вариантов разблокировки, включая отпечаток пальца, пароль, временный пароль, Bluetooth, HomeKit, NFC или разблокировку обычным ключом. По сравнению с первым поколением новый замок поддерживает как приложение Mijia, так и Apple HomeKit. Что касается перезаряжаемой версии Xiaomi Outdoor Camera, то это первая уличная беспроводная камера Xiaomi. Камера имеет независимую конструкцию и может быть установлена без подключения сетевого кабеля или силового кабеля. Устройство обеспечивает широкий угол обзора 130°, разрешение 1080p и поддерживает технологию WDR.

Кроме того, батарея Xiaomi Outdoor Camera предлагает ночное видение до 7 метров и функцию обнаружения людей. Он имеет класс защиты IP65 и имеет длительный срок службы батареи до 90 дней.
Обзор IMILAB C21. Умная камера со съемкой 1440p…
Обзор IMILAB C21. Умная камера со съемкой 1440pВ центре внимания сегодня умная камера IMILAB C21, поддерживающая съемку в высоком разрешении 1440p. Из е…
Xiaomi выпустила портативный MIJIA Curtain Companion с интел…
Xiaomi выпустила портативный MIJIA Curtain Companion с интелXiaomi выпустила MIJIA Curtain Companion, это устройство для автоматического открытия штор и занавесок. …
Humax анонсировала умную розетку Wi-Fi Smart Plug…
Humax анонсировала умную розетку Wi-Fi Smart PlugHumax анонсировала Wi-Fi Smart Plug, свой первый продукт для умного дома. Как и другие умные розетки, вы …
К платформе умного дома Sber теперь можно подключать проводн…
К платформе умного дома Sber теперь можно подключать проводн К плат…
Выпущен Huawei Whole House Smart Host с интеллектуальными эл…
Выпущен Huawei Whole House Smart Host с интеллектуальными элНа этой неделе Huawei провела весеннюю конференцию 2022 года в Китае. Официальный представитель компании …
Обзор IMILAB EC4. Беспроводная система уличного видеонаблюде…
Обзор IMILAB EC4. Беспроводная система уличного видеонаблюдеТестируемая сегодня камера IMILAB EC4 позволяет организовать наружное видеонаблюдение с облачным сервисом…
Xiaomi представила комплект умных устройств Mi Outdoor и Mi …
Xiaomi представила комплект умных устройств Mi Outdoor и Mi Xiaomi представила новый комплект с камерой наружного видеонаблюдения и умным дверным замком, в который в…
Xiaomi выпустила новый Smart Display 10 для умного дома…
Xiaomi выпустила новый Smart Display 10 для умного домаXiaomi сегодня запустила новый продукт в Китае. Последний гаджет представляет собой умное домашнее устрой…
Идеи новогодних подарков для создания умного домаИдеи новогодних подарков для создания умного дома
Обзор Yeelight Aurora Lightstrip Plus YLDD04YL. Умная светодиодная лентаОбзор Yeelight Aurora Lightstrip Plus YLDD04YL. Умная светодиодная лента
Обзор HIPER IoT Cam M4. Умная поворотная камераОбзор HIPER IoT Cam M4. Умная поворотная камера
Обзор Xiaomi Mi Smart Speaker. Умная колонка с МарусейОбзор Xiaomi Mi Smart Speaker. Умная колонка с Марусей
Обзор WiZ IMAGEO Spots 3x5W B 22-65K RGB. Встраиваемый светильник акцентного освещенияОбзор WiZ IMAGEO Spots 3x5W B 22-65K RGB. Встраиваемый светильник акцентного освещения
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor