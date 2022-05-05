Xiaomi представила комплект умных устройств Mi Outdoor и Mi Smart Door Lock 1S для безопасности вашего дома

Xiaomi представила новый комплект с камерой наружного видеонаблюдения и умным дверным замком, в который входят камера Mi Outdoor и Mi Smart Door Lock 1S. Комплект стоит около 1 567 юаней (237 долларов).

Mi Smart Door Lock 1S поддерживает 7 вариантов разблокировки, включая отпечаток пальца, пароль, временный пароль, Bluetooth, HomeKit, NFC или разблокировку обычным ключом. По сравнению с первым поколением новый замок поддерживает как приложение Mijia, так и Apple HomeKit. Что касается перезаряжаемой версии Xiaomi Outdoor Camera, то это первая уличная беспроводная камера Xiaomi. Камера имеет независимую конструкцию и может быть установлена без подключения сетевого кабеля или силового кабеля. Устройство обеспечивает широкий угол обзора 130°, разрешение 1080p и поддерживает технологию WDR.

Кроме того, батарея Xiaomi Outdoor Camera предлагает ночное видение до 7 метров и функцию обнаружения людей. Он имеет класс защиты IP65 и имеет длительный срок службы батареи до 90 дней.