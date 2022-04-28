Xiaomi представила кроссплатформенный контроллер Gamepad Elite Edition

Сегодня Xiaomi анонсировала кроссплатформенный контроллер Gamepad Elite Edition. Геймпад включает в себя клавиши A/B/X/Y, способные выдержать не менее 1 000 000 нажатий в течение всего срока службы, а также рукоятки с собственными линейными двигателями Minebea для обратной связи, обычно связанной с геймплеем Steam, а также триггеры.

Xiaomi GamePad Elite Edition также теперь связан с «соматосенсорной» или как правило, невизуальной обратной связью благодаря своему новому 6-осевому гироскопу InvenSense. Контроллер также оснащен заметным основным джойстиком ALPS и является беспроводным благодаря Bluetooth 5.0 / однодиапазонному приемнику Wi-Fi 2,4 ГГц и чипсету Nordic.

Пока неясно, можно ли использовать GamePad Elite Edition с консолями или нет, хотя, по-видимому, он будет поставляться со специально разработанным зажимом для использования со смартфоном.

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