Xiaomi представила монитор артериального давления - Jiu'an Smart Monitor

На краудфандинговой платформе Xiaomi был представлен новый интеллектуальный монитор артериального давления Jiu'an. Он оснащен микросхемой, которая очень точно поддерживает передовой алгоритм измерения давления. Он использует американский стандарт AAMI SP-10 и европейский стандарт EN 1060-4, в дополнение к международно признанному стандарту ESH-2010.

Основное различие от традиционных тонометров заключается в том, что первые не делают ничего, кроме измерения давления, не помогая пациенту ни при каких обстоятельствах. Вместо этого устройство Jiu'an, после измерения давления, автоматически подключается к одному из врачей, доступных онлайн для консультации (если он настроен), собранные данные автоматически загружаются. Таким образом, у человека почти такой же опыт обращения с врачом не выходя из дома.

Монитор Jiu'an поставляется с 5,2-дюймовым светодиодным ЖК-дисплеем с акриловым покрытием. Большой дисплей позволяет четко прочитать всю информацию о артериальном давлении и частоте сердечных сокращений. Аппарат оснащен аккумуляторной батареей емкостью 2200 мАч. Подключившись к сети Wi-Fi можно использовать приложение Mijia и Aijikang, а также приложение WeChat, чтобы результаты измерений автоматически отправлялись на смартфон пользователю или его близким. Монитор артериального давления Xiaomi Jiu'an Smart доступен для предварительного заказа по цене около 26 евро. Ожидается, что поставки начнутся 28 июня.