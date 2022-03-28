Xiaomi представила настольную питьевую машину Mijia

Xiaomi выпустила настольную питьевую машину Mijia для горячей и холодной воды. Устройство имеет три функции: охлаждение воды, подогрев воды и фильтрация воды. Гаджет может остудить до 4 литров воды до температуры от 5 до 15°C, при этом вода остается холодной до 24 часов. Компрессор в виде холодильника используется для быстрого охлаждения воды, также доступен режим автоматического охлаждения.

Питьевая машина оснащена нагревательным элементом мощностью 2100 Вт для нагрева воды с температурой от 40 до 95°C в течение трех секунд. Кроме того, настольная питьевая машина Mijia имеет режим «Подогрев молока», родители могут использовать для подогрева детского молока до нужной температуры по вашему выбору. Устройство фильтрует воду, используя 6-ступенчатый процесс, чтобы удалить тяжелые металлы, накипь, бактерии и многое другое. Xiaomi рекомендует заменять фильтры один раз в год. Другие функции безопасности включают в себя блокировку от детей и двойной антибактериальный материал, защищающий от УФ-излучения, используемый в устройстве. Настольная питьевая машина Mijia имеет размеры 199 x 428 x 463 мм и оснащена OLED-экраном, на котором отображаются настройки устройства. Вы можете выбрать отрегулировать громкость и температуру на выходе с помощью приложения Mijia.
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