Xiaomi представила новый многофункциональный умный электрический чайник Mijia

Xiaomi запустила новый продукт MIJIA - это многофункциональный умный электрический чайник Mijia, который стоит 26 долларов США.

Новый продукт MIJIA создан для того, чтобы предложить простой и удобный способ приготовления различных рецептов. Он имеет 10 различных настроек регулировки мощности и может охватывать диапазон от 100 Вт при медленном кипении до 1000 Вт при нагреве высокой мощности. Устройство поставляется со встроенными программами и рецептами, которые оптимизированы для приготовления различных продуктов, таких как чай, суп или даже десерты, и других рецептов. Его дизайн минималистичен и напоминает обычный электрический чайник, при этом большая часть его поверхности также прозрачна.

Многофункциональный интеллектуальный электрический чайник Mijia также предлагает контроль сохранения тепла, который позволяет пользователям поддерживать температуру в диапазоне от 45 до 85 градусов Цельсия для поддержания тепла и даже может поддерживать это тепло до 12 часов. Поскольку это умный продукт, им можно управлять удаленно с помощью смартфона через мобильное приложение MIJIA. Это позволяет пользователям устанавливать таймеры или контролировать температуру в реальном времени.