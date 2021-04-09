Xiaomi представила новую умную колонку

Компания Xiaomi, что неудивительно, весьма активно выпускает свои продукты буквально во всех сегментах электроники. Стоит сказать, что в большинстве ситуаций это все же не ее продукция, а продукты других компаний, которые продают свои гаджеты под брендом Xiaomi. И сегодня производитель представил новую умную колонку Xiaomi Mi AI Speaker, которая стоит всего 30 долларов и именно по этой причине привлекла внимание аудитории. Дело в том, что при такой цене продукт даже с очень плохим качеством звука и поддержкой только китайского языка будет пользоваться в Поднебесной безумным спросом, так как за эти деньги купить что-то другое просто не выйдет. Интересно, какая же себестоимость у данной колонки, если ее так дешево продают.