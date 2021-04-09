Xiaomi представила новую умную колонку

Компания Xiaomi, что неудивительно, весьма активно выпускает свои продукты буквально во всех сегментах электроники. Стоит сказать, что в большинстве ситуаций это все же не ее продукция, а продукты других компаний, которые продают свои гаджеты под брендом Xiaomi. И сегодня производитель представил новую умную колонку Xiaomi Mi AI Speaker, которая стоит всего 30 долларов и именно по этой причине привлекла внимание аудитории. Дело в том, что при такой цене продукт даже с очень плохим качеством звука и поддержкой только китайского языка будет пользоваться в Поднебесной безумным спросом, так как за эти деньги купить что-то другое просто не выйдет. Интересно, какая же себестоимость у данной колонки, если ее так дешево продают.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi AI Speaker
Новости:
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование чайника Polaris PWK 1755CAD с Wi-Fi модулем, приложением...
Xiaomi представила интеллектуальную электрическую скороварку MIJIA 5L

Китайский производитель смартфонов Xiaomi выпустила удобную интеллектуальную электрическую плиту с пятили...
Xiaomi выпустила стиральную машину MIKIA Smart Pulsator с NFC

Бренд умной бытовой техники Xiaomi MIJIA выпустил стиральную машину MIJIA Pulsator. Стиральная машина явл...
Лучший электросамокат. Xiaomi Mijia M365 Pro

Выбрать электроскутер на самом деле достаточно тяжело, особенно если вы вообще не разбираетесь в данной т...
Xiaomi тизерит MIJIA Washing Machine

Xiaomi только что анонсировала новый продукт в линейке MIJIA. Новинка представляет собой умную стиральную...
Обзор Creative Sound Blaster JAM V2. Лучшие игровые беспроводные наушники до 5000Обзор Creative Sound Blaster JAM V2. Лучшие игровые беспроводные наушники до 5000
Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшет
Обзор Daocam UNO Wi-Fi, GPS. Видеорегистратор с матрицей Sony IMX 327Обзор Daocam UNO Wi-Fi, GPS. Видеорегистратор с матрицей Sony IMX 327
Обзор Lenco LS-40. Виниловый проигрыватель со встроенными динамикамиОбзор Lenco LS-40. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 ГцОбзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц
Представлен ПК-корпус Fractal Design Mes...
Представлен ПК-корпус Fractal Design MesКомпания Fractal Design пополнила ассортимент корпусов моделью Meshify 2 Compact, которая ориентирована н...
Honor V40 5G продается даже лучше ожидае...
Honor V40 5G продается даже лучше ожидаеНекоторое время назад компания Huawei, которая переживала худшие времена на рынке смартфонов из-за санкци...
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовы...
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовыГероем сегодняшнего обзора стал планшет PRESTIGIO MUZE 3231 4G с 10-дюймовым IPS-дисплеем. Под хранение д...
Обзор Razer Chroma Addressable RGB Contr...
Обзор Razer Chroma Addressable RGB ContrНе так давно мы знакомились с примером синхронизации подсветки в рамках экосистемы ...
Смартфон iQOO Neo5 представят 16 марта...
Смартфон iQOO Neo5 представят 16 мартаКомпания Vivo объявила о том, что официальная презентация смартфона iQOO Neo5 состоится уже 16 марта. Ита...
Дизайнеры опубликовали рендеры складного...
Дизайнеры опубликовали рендеры складногоХодят слухи, что у Apple уже есть складной телефон, который дебютирует в 2022 году. На самом деле, поскол...
Windows 10X запустили на Nokia Lumia 950...
Windows 10X запустили на Nokia Lumia 950На заре смартфонов Android и iOS были не единственными платформами на рынке. С ростом популярности смартф...
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi No...
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi NoМобильных игр, которые почти не уступают компьютерным по графике или геймплею, в последнее время становит...
Meizu 18 Pro получит аккумулятор на 4500...
Meizu 18 Pro получит аккумулятор на 4500Компания Meizu опубликовала два новых тизера, посвященных смартфонам Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Первый демо...
Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR...
Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-ARНедорогой блок питания AeroCool Aero Bronze 650W мы ...
Ippon представила ИБП SMART WINNER II EU...
Ippon представила ИБП SMART WINNER II EUIppon представила источник бесперебойного питания SMART WINNER II EURO выполненного на основе линейно-инт...
Представлен процессорный кулер Thermalta...
Представлен процессорный кулер ThermaltaКомпания Thermaltake пополнила ассортимент процессорных кулеров башенного типа моделью UX210 ARGB, котора...
Обзор Hisense 100L5F 100Обзор Hisense 100L5F 100" (2020). Настоящий домашний кинотеатр у вас дома.
Обзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленкиОбзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленки
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Обзор Playme SPARK. Видеорегистратор для таксиОбзор Playme SPARK. Видеорегистратор для такси
Обзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для большой семьиОбзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для большой семьи
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor