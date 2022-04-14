Xiaomi представила очиститель для воды Mijia Water Purifier 1000G

Xiaomi выпустила очиститель воды Mijia Water Purifier 1000G. Устройство, которое компания рекомендует установить под кухонной раковиной, может фильтровать до 2,65 л воды в минуту. Гаджет может наполнить стакан объемом 150 мл водой за 3,5 секунды.

Водоочиститель оснащен шестиступенчатым фильтром, в том числе складчатым полипропиленовым хлопковым фильтром для удаления крупных частиц, таких как осадок, и ингибитором накипи длительного действия для снижения содержания кальция и магния в воде. Кроме того, фильтр имеет два угольных стержня для удаления углерода и улучшения вкуса воды. Мембрана обратного осмоса (RO) отфильтровывает тяжелые металлы и бактерии. Xiaomi утверждает, что фильтров хватает до пяти лет. Вода многократно обрабатывается поэтому не будет застоев и цветения. Гаджет оснащен четырехполостным басовым насосом, разработанным для бесшумной работы, чтобы не мешать вам. Интеллектуальный экран на кране может сообщать вам о качестве воды. Наряду с этим, экран может помечать любые ошибки и предупреждать вас о необходимости замены фильтра.