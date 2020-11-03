Xiaomi представила очиститель воды UltraFilter за 45 долларов

Xiaomi уже выпустила на рынок несколько устройств для очистки воды, и сегодня китайская компания анонсировала еще один такой продукт с названием - Xioami UltraFilter.

Этот новый очиститель воды Xiaomi UltraFilter использует композитный фильтр и оснащен стержнем из активированного угля и мембранной технологией ультрафильтрации. Это гарантирует, что устройство эффективно отфильтровывает из воды ржавчину, отложения, колломы и другие подобные частицы.

Кроме того, компания утверждает, что этот новый очиститель воды также может удалять остаточный хлор, бактерии и другие загрязнители благодаря четырем тяжелым фильтрам для хорошего и здорового качества воды. Он также утверждает, что обеспечивает точность фильтрации 0,1 мкм, а также удаляет запах.

У него нет резервуара для воды, а это значит, что фильтрованная вода будет поступать прямо из-под крана, а наполнение стакана занимает около 4 секунд. Кроме того, Xiaomi утверждает, что единственный фильтр необходимо заменять только один раз в год.

Xioami UltraFilter будет продаваться за 75 долларов США.
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