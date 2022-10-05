Xiaomi представила робот-пылесос Robot Vacuum X10+

Вчера компания Xiaomi официально представила свой новейший робот-пылесос под названием Robot Vacuum X10+, который на самом деле обладает внушительным перечнем преимуществ. Но в первую очередь стоит обратить своё внимание на то, что этот пылесос умеет проводить как сухую, так и влажную уборку — для этого пылесос оснастили специальной шваброй, которая умеет убирать мусор с различных поверхностей. Это очень крутая функция на самом деле — пользователь просто наливает воду в резервуар, после чего устройство само по расписанию убирает мусор при помощи всасывания, а затем протирает полы при помощи мокрой швабры. В результате пол будет гораздо более чистым, плюс пользователю не нужно будет переживать о процессе влажной уборки.

Конечно, нужно напомнить, что такого рода функции на самом деле существуют на рынке уже достаточно давно и у многих производителей во флагманских моделей такие резервуары и швабры уже имеются. Но здесь хотелось бы отметить, что Xiaomi и её дочерние бренды вместе с аппаратными улучшениями получают и различные программные возможности, которых нет у конкурентов. Например, у этой модели будет удобный и понятный софт, который отлично справляется с разделением комнат, с программированием времени уборки и построением маршрута движения. Это очень важно, так как робот-пылесос, который убирает, но не может проехать по маршруту, не сможет выполнять поставленную перед ним задачу. Именно из-за этого стоит обращать внимание ещё и на софт.
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