Xiaomi представила робот-пылесос Robot Vacuum X10+

Конечно, нужно напомнить, что такого рода функции на самом деле существуют на рынке уже достаточно давно и у многих производителей во флагманских моделей такие резервуары и швабры уже имеются. Но здесь хотелось бы отметить, что Xiaomi и её дочерние бренды вместе с аппаратными улучшениями получают и различные программные возможности, которых нет у конкурентов. Например, у этой модели будет удобный и понятный софт, который отлично справляется с разделением комнат, с программированием времени уборки и построением маршрута движения. Это очень важно, так как робот-пылесос, который убирает, но не может проехать по маршруту, не сможет выполнять поставленную перед ним задачу. Именно из-за этого стоит обращать внимание ещё и на софт.