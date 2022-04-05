Xiaomi представила стиральную машину 2 в 1 Xiaoji A2000 на 10 кг

Xiaomi выпустила новое устройство «два в одном» — стиральную машину со встроенной сушилкой Xiaoji A2000 на 10 кг. Устройство имеет сенсорный экран с двумя цветовыми дисплеями, синим и оранжевым, которые показывают, находится ли машина в режиме стирки или сушки.

Гаджет оснащен инверторным двигателем с двойным приводом и дренажным насосом BLDC, которые, по словам Xiaomi, уменьшат шум создаваемый машиной. В стирально-сушильной машине предусмотрено 36 различных программ, в том числе предназначенных для шерстяных и шелковых вещей. Стиральная машина имеет несколько интеллектуальных функций, таких как автоматическая дозировка моющего средства в зависимости от веса загрузки и выбранной вами программы. Устройство автоматически остановится, когда обнаружит, что одежда высохла, и может подать звуковой сигнал, если в машине возникла ошибка.