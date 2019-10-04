Xiaomi представила термос кружку с функцией подогрева

Компания Xiaomi выпустила новую линейку термосов Viomi Travel Electric Cup с возможностью подогрева.

Кружка изготовлена из нержавеющей стали емкостью 400 мл. В нижней части установлен складной шнур, который подключается к источнику питания для подогрева. Мощность термоса 300 Вт, вода при такой мощности кипит за 6-7 минут. Также на корпусе установлен сенсорный переключатель для включения и выключения термоса.

Изнутри термос изготовлен тоже из нержавеющий стали SUS304 стандарта GB 4806. У кружки есть слой, защищающий от ожогов, поэтому после нагревания держать её безопасно.

Стоимость новинки на краудфандинговой платформе составляет $14.