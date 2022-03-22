Xiaomi представила трехдверный холодильник MIJIA объемом 216 л

Xiaomi представила трехдверный холодильник MIJIA объемом 216 л, он предлагает различные современные и интеллектуальные функции.

Новый холодильник MIJIA предлагает охлаждение без замерзания и использует конструкцию с тройной дверью. Он даже имеет интеллектуальную технологию защиты от замерзания, предотвращающую образование инея, что устраняет необходимость в ручном размораживании. Он также имеет конструкцию воздуховыпускного отверстия водопадного типа, которая помогает уменьшить обдув холодным воздухом любых продуктов питания, что помогает дольше сохранять их влажными и свежими. Каждое отделение имеет разные типы и степени охлаждения, чтобы продукты всегда оставались свежими. Холодильник MIJIA также обладает антибактериальной поверхностью 99,9%. Это благодаря ионному антибактериальному и дезодорирующему модулю, который помогает удалить молекулы запаха из холодильника.

Компания даже рекламирует холодильник как энергоэффективное устройство и продает его по цене около 267 долларов.
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