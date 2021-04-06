Xiaomi представила умный шуруповёрт

Пользователи, которые следят за рынком электроники, уже давно привыкли к тому факту, что компания Xiaomi выпускает свои новинки буквально в любом сегменте электроники. Например, производитель выпустил даже умную подушку, не говоря уже о стиральных машинах, смартфонах, зарядных станциях и прочих устройствах. А сегодня производитель решил выйти на новый для себя сегмент, выпустив электрошуруповерт с набором умных функций. Стоимость устройства достаточно низкая, так что во многих ситуациях пользователь действительно может предпочесть новинку от китайского бренда. С другой стороны, нужно понимать, что шуруповёрт пока что продаётся только в Китае, да и только через краудфандинговую кампанию, так что приобрести устройство в России пока что не выйдет.