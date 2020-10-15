Xiaomi представила умный туалет

Какое-то время назад мы шутили о том, что китайский производитель электроники выпустил уже все варианты электроники, а теперь пришло время представить только умный туалет и всё, можно закрывать ассортимент. Оказалось, что шутка была пророческой, ведь производитель и правда представил умный унитаз Xiaomi Smart Toilet — он вскоре будет продаваться и все желающие смогут его заполучить. Пока что у нас нет полного перечня умных функций данного устройства, но стоит присмотреться, ведь если вы собираете полностью умный дом, то стоит присмотреться к данной новинке. Она отлично справляется с поставленными задачами и за разумные деньги даст то, чего не дают обычные керамические варианты. Цена для российского рынка еще не названа.