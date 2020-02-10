Xiaomi представит новый роутер с поддержкой Wi-Fi 6

Компания Xiaomi скоро проведёт онлайн-мероприятие, на котором покажет новый роутер с поддержкой Wi-Fi 6.

Компания Xiaomi опубликовал постер, согласно которому 13 февраля анонсируют роутер с поддержкой Wi-Fi 6.

Новый роутер Xiaomi будет основан на платформе Qualcomm Networking Pro 600. Такую платформу обычно устанавливают на корпоративные маршрутизаторы. На этот раз такую платформу впервые будут использовать на устройстве для потребительского рынка.

Он основан на технологии 802.11ax. Этот стандарт обеспечивает большую ёмкость сети и улучшает производительность в загруженных местах.