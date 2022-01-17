Xiaomi представляет «Чистый режим» в своем MIUI 13

В сентябре 2021 года Xiaomi начала набирать бета-тестеров для своего «чистого режима», который есть в китайской версии MIUI. Однако до недавнего времени Xiaomi не сообщала о ходе разработки «Чистого режима». Первоначально предполагалось, что MIUI будет отменено, но один пользователь MIUI заметил, что Xiaomi уже внедрила функцию «Чистый режим» в свои смартфоны с 15 января 2022 года.

Вкратце, «Чистый режим» в MIUI помогает защитить вашу онлайн-безопасность, предотвращая загрузку вредоносных приложений из Интернета, что по сути представляет собой «Проверку безопасности», которую можно найти на китайских устройствах ColorOS от Oppo, Realme и OnePlus. Однако одно важное отличие заключается в том, что реализация ColorOS заключается в сканировании приложения на наличие вредоносных программ после установки, тогда как реализация MIUI безопаснее для конечного пользователя: приложение устанавливается после того, как Xiaomi выполнила фоновую проверку приложения.

После включения Pure Mode приложения, которые не были проверены Xiaomi вручную, будут проходить тесты безопасности автоматически, чтобы убедиться, что они соответствуют необходимым требованиям «Pure Mode».
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