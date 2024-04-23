Xiaomi продаст 100 тысяч SU7 за текущий год…

К тому моменту компания планировала нарастить производство до 6000 единиц в месяц, но это всё равно значит, что потенциальным покупателям пришлось бы ждать свой автомобиль очень долго — настолько, что многие могли бы просто отказаться от этого автомобиля в пользу чего-то более доступного. Соответственно, производитель пересмотрел свои возможности и цель была увеличена до отметки в 10000 автомобилей в месяц. Соответственно, производитель планирует выпустить в продажу 100 тысяч автомобилей до конца года, если планы не будут нарушены. При этом стоит отметить, что линейка автомобилей Xiaomi SU7 состоит из трёх версий — сначала идёт стандартная модель за 27800 евро, затем версия Pro за 31600 евро, а топовым решением выступает модель Max, которая продаётся за 38600 евро. Такой выбор тоже повышает уровень продаж производителя.