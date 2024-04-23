Xiaomi продаст 100 тысяч SU7 за текущий год

Недавно компания Xiaomi официально вышла на рынок автомобилей со своим электрическим транспортным средством SU7, который мгновенно привлёк внимание аудитории благодаря дизайну, характеристикам и низкой стоимости. А теперь производитель заявил, что планирует только за первый год с момента старта производства продать 100 тысяч автомобилей. Это внушительные поставки для бренда, который только возник. Стоит напомнить, что по состоянию на 20 апреля, всего через несколько недель после релиза транспортного средства, компания Xiaomi получила 70 тысяч предварительных заказов на автомобиль SU7, которые были в том числе подтверждены залогом от покупателей.

К тому моменту компания планировала нарастить производство до 6000 единиц в месяц, но это всё равно значит, что потенциальным покупателям пришлось бы ждать свой автомобиль очень долго — настолько, что многие могли бы просто отказаться от этого автомобиля в пользу чего-то более доступного. Соответственно, производитель пересмотрел свои возможности и цель была увеличена до отметки в 10000 автомобилей в месяц. Соответственно, производитель планирует выпустить в продажу 100 тысяч автомобилей до конца года, если планы не будут нарушены. При этом стоит отметить, что линейка автомобилей Xiaomi SU7 состоит из трёх версий — сначала идёт стандартная модель за 27800 евро, затем версия Pro за 31600 евро, а топовым решением выступает модель Max, которая продаётся за 38600 евро. Такой выбор тоже повышает уровень продаж производителя.