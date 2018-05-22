Xiaomi разработала новейшую IP-камеру Hualai Xiaofang Smart Camera

Компания Xiaomi показала новую IP-камеру Hualai Xiaofang Smart Camera. Новинка получила очень компактный корпус, динамик и микрофон для двухсторонней связи и гироскоп, который исключит заваливание горизонта. Сообщается, что аппарат сможет работать в качестве камеры видеонаблюдения, а также имеет детектор движения, который запускает запись 10-секундных видео в Full HD и пишет уведомление на смартфон. Камера работать будет только от электросети или внешней батареи. О стоимости устройства пока не сообщается.