Xiaomi собирает деньги на пылесос для собак

Недавнее исследование показывает, что Китай уже является третьим по величине рынком домашних животных в мире. Кроме того, около 70% владельцев домашних животных находятся в возрасте от 20 до 35 лет, что свидетельствует о том, что те, кто родился после 90-х, стали основной аудиторией среди владельцев домашних животных. И хотя домашние животные — прекрасные компаньоны, выпадение их волос может вызывать раздражение и затруднять уборку на кровати и диване. Кроме того, если локальные волосы животного, такие как подошвы лап и уши, не чистить часто, на этих участках будут появляться пятна пятна. Чтобы исправить ситуацию, Xiaomi Youpin выпустила многофункциональный триммер для волос Maother G2 Pet с розничной ценой 107 долларов США.

Комментарии и отзывы Xiaomi Maother G2 Pet Multifunctional Hair Trimmer
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