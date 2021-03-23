Xiaomi тизерит MIJIA Washing Machine

Xiaomi только что анонсировала новый продукт в линейке MIJIA. Новинка представляет собой умную стиральную машину — компания поделилась постером с изображением продукта в социальной сети Weibo, китайском веб-сайте микроблогов. Согласно изображению на постере, дизайн стиральной машинки выполнен в стиле минимализма с преобладанием единственного цвета — серого. Поскольку опубликованный постер демонстрирует нам полный обзор передней части устройства, мы можем наблюдать переднюю дверцу вместе с несколькими кнопками. Примечательно, что готовящаяся к выпуску стиральная машина MIJIA имеет емкость 10 кг — это достаточно внушительно. Полноценный релиз устройства должен состояться 25 марта, стоимость пока что никто не сообщает.