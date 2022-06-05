Xiaomi выпускает кондиционер Giant Power Saving Pro 1.5HP

Компания Xiaomi выпускает кондиционер Giant Power Saving Pro 1.5HP. Техника поддерживает сверхбыстрое охлаждение и нагрев в широком диапазоне температур. Охлаждение и обогрев с новым кондиционером Xiaomi достигаются за 30 и 60 секунд соответственно.

Кондиционер может работать при температуре наружного воздуха от -32 до 60 °C. Xiaomi Giant Power Saving Pro 1.5HP подходит для помещений площадью до 20 квадратных метров. Новинка потребляет меньшее энергии, чем предыдущая версия. Кондиционер поддерживает голосовое управление Xiao AI, а так может работать в паре с увлажнителем Mijia и другими устройствами умного дома Xiaomi. Giant Power Saving Pro 1.5HP обеспечивает объем циркулирующего воздуха до 680 м3/ч.

Цена Xiaomi Giant Power Saving Pro 1.5HP в Китае составляет 23 760 юаней (375 долларов).
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