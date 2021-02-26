В рамках краудфандинга Xiaomi выпускает массажный пистолет MIJIA Fascia Gun.

Устройство отличается компактным размером, вес составляет 856 граммов.

В Xiaomi MIJIA Fascia Gun используется высокоскоростной двигатель, который поддерживает три частоты: 1800 Гц, 2400 Гц и 3200 Гц. Автономность массажного пистолета достигает 12 часов, благодаря литиевой батареей емкостью 2600 мАч с быстрой зарядкой через USB Type-C, расположенной в рукоятке.

В комплект поставки входят три насадки, переносной чехол, зарядное устройство.

MIJIA Fascia Gun будет продаваться по цене 499 юаней (77 долларов), в рамках краудфандинга его цена составляет 449 юаней (69 долларов).