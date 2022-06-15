Xiaomi выпускает умную лампу-будильник Mijia Sleep Wake-up Lamp

Компания Xiaomi представила новый гаджет Xiaomi Mijia Sleep Wake-up Lamp, сочетающий в себе функции умной лампы и будильника. Стартовая цена устройства составляет 1 999 юаней (81 доллар). На данный момент Sleep Wake-up Lamp будет доступна только в Китае.

Xiaomi Mijia Sleep Wake-up Lamp оснащен 198 светодиодами, способных воспроизводить любой цвет. Пользователю доступно 10 динамических режимов и 15 шумовых режимов, таких как волны, птицы или леса и другие для лучшего качества сна. Устройство автоматически адаптируется к местному времени, чтобы соответствовать освещению. Вечером прибор может динамически имитировать процесс заката, а утром – рассвета. Корпус Sleep Wake-up Lamp имеет длину и ширину 235 и 159 мм соответственно, а его вес составляет 1,1 кг. Есть кнопки для включения/выключения, регулировки яркости или изменения режимов. Кроме того, управлять умным устройством можно с помощью приложения Mijia.
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