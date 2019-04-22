Xiaomi выпустила беспроводной утюг-отпариватель за $30

Компания Xiaomi решила порадовать домохозяек еще одним полезным устройством для дома — это беспроводной паровой утюг Lofans Cordless Steam Iron.

Утюг сможет и погладить, и отпарить одежду, причем без лишних шнуров. Его мощность — 2000 Вт, есть несколько режимов (высокоскоростной, низкоскоростной и сухой режим) для использования с разными материалами.

Максимальная температура утюга — 200 градусов, а специальное ионное покрытие защитит одежду от «ожогов».

В комплекте идет резервуар для воды объемом 280 мл, беспроводная станция, которая питает утюг.

Цена такого домашнего помощника — всего $30. К сожалению, пока неизвестно, когда стартуют продажи.