Xiaomi выпустила беспроводную швабру для мытья полов MIJIA с двумя щетками

Роботы-пылесосы, которые выполняют двойную функцию подметания и мытья полов, довольно распространены в наши дни, но они не обеспечивают такой же маневренностью, как ручная швабра. Xiaomi выпустила беспроводную швабру для мытья полов MIJIA с двумя щетками.

Швабра MIJIA имеет инновационный дизайн с двумя щетками и поддерживает очистку распылением в режиме реального времени. Передняя щетка смывает грязь спереди, а задняя щетка вытирает пятна сзади, тем самым повышая эффективность очистки. Самоходное тяговое усилие двигателя позволяет плавно толкать и тянуть для свободной очистки.

Кроме того, швабра MIJIA может очищать роликовую щетку чистой водой в режиме реального времени, чтобы поддерживать ее в чистоте. После завершения очистки все, что нужно сделать пользователю, это положить щетку обратно на основание и включить вспомогательную очистку с помощью одной кнопки, чтобы имитировать ручное мытье рук.

Что касается базовой конфигурации, батарея беспроводной швабры MIJIA может работать до 35 минут. Она также оснащена встроенным баком для очистки воды на 420 мл и баком для грязной воды на 200 мл.

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