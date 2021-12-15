Xiaomi выпустила холодильник от бренда MIJIA

MiJia Double Door 186L представляет собой двухдверный холодильник. Общий объем холодильника составляет 186 литров, 120 литров для холодильной камеры и 66 литров для морозильной. Что касается функций, модель получила новую технологию охлаждения, функция NO Frost, также имеется специальный антибактериальный модуль очистки воздуха, который помогает поглощать любые частицы, вызывающие запах, и уменьшать количество бактерий, которые могут появиться в охлаждающем пространстве. В MiJia Double Door 186L есть несколько датчиков для обеспечения энергоэффективности и сбалансированного охлаждения.