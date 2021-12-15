Xiaomi выпустила холодильник от бренда MIJIA

Компания Xiaomi выпустила новый холодильник в рамках бренда MIJIA. Данная модель в настоящее время доступна для предварительной продажи для китайского рынка. Цена новинки начинается от 200 долларов.

MiJia Double Door 186L представляет собой двухдверный холодильник. Общий объем холодильника составляет 186 литров, 120 литров для холодильной камеры и 66 литров для морозильной. Что касается функций, модель получила новую технологию охлаждения, функция NO Frost, также имеется специальный антибактериальный модуль очистки воздуха, который помогает поглощать любые частицы, вызывающие запах, и уменьшать количество бактерий, которые могут появиться в охлаждающем пространстве. В MiJia Double Door 186L есть несколько датчиков для обеспечения энергоэффективности и сбалансированного охлаждения.
Комментарии и отзывы MiJia Double Door 186L
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