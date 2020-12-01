Xiaomi выпустила интеллектуальный дверной замок Aqara D100

Xiaomi Lumi Technology, которая производит продукты для умного дома под брендом Aqara, запустила новый продукт для дома. Продукт получил название Aqara D100 Smart Door Lock и в настоящее время выставлен на продажу за 288 долларов США.

Умный дверной замок Aqara D100 не имеет традиционной горизонтальной дверной ручки, что снижает количество шагов нажатия и вытягивания. Его можно открыть после распознавания отпечатка пальца, что сокращает процесс.

Согласно официальному описанию, умный дверной замок Aqara D100 использует чипы двойной безопасности Apple и Xiaomi, что означает, что он может быть подключен к IoT-платформам Apple HomeKit и Mijia для умного дома. Для распознавания отпечатков пальцев используется модуль трехмерного полупроводникового распознавания отпечатков пальцев шведской компании PB с алгоритмом обнаружения отпечатков пальцев финансового уровня.

Xiaomi Aqara D100 предлагает семь различных методов разблокировки. Также в традиционном цилиндре этого дверного замка используется цилиндр C-уровня, который имеет определенные антитехнические возможности отпирания.

В отличие от традиционных двигателей, интеллектуальный замок Aqara D100 встраивает двигатель в корпус замка, что значительно улучшает скорость отклика корпуса замка. Согласно тестам Greenmi Lab, время разблокировки D100 может составлять всего 1 секунду. Согласно официальному описанию, этот умный замок оснащен двухэлементным аккумулятором и работает до 12 месяцев; На двери есть интерфейс Type-C, который можно заряжать напрямую.