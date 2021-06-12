Xiaomi выпустила лазерный дальномер за 16 долларов

Xiaomi запустила лазерный дальномер Duka LI1 в рамках краудфандинга на платформе Youpin. Устройство имеет первоначальную цену 159 юаней, но будет продано в период краудфандинга за 99 юаней, что равно примерно 16 долларам. Лазерный дальномер Duka LI1 способен выполнять высокоточные измерения — он оснащен двусторонним светодиодным экраном высокой четкости, а корпус выполнен из алюминиевого сплава с матовым покрытием. В нем используются высококачественные компоненты, основанные на микроэлектромеханических системах с передовыми программными технологиями, для достижения высокоточных измерений. Кроме того, в устройстве используется светодиодный красный лазерный источник, который имеет высокую яркость и низкое энергопотребление. Толщина линии составляет всего 1 мм, что снижает погрешность измерения.

Луч лазера яркий, но не слепит глаза, он также обладает высокой проникающей способностью, что гарантирует четкость луча независимо от расстояния. Лазерный дальномер имеет степень защиты IP54, что гарантирует безопасное использование в любых условиях, в том числе во влажной и пыльной среде. Он также имеет усиленный металлический корпус, который нелегко повредить. Конечно, для большинства пользователей данное устройство кажется ненужным, но на самом деле для строителей штука очень полезная — можно быстро измерять расстояние до стен, прокладывать уровень, делать замеры и так далее. Тем более при такой низкой стоимости конкурентов просто нет.
Комментарии и отзывы Xiaomi Duka LI1
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