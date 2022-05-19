Xiaomi выпустила многофункциональную кастрюлю MIJIA Smart IH

Сегодня Xiaomi выпустила новый интеллектуальный продукт от MIJIA. Это новая многофункциональная кастрюля MIJIA Smart IH, которая предлагает различные способы приготовления пищи.

Кастрюля имеет максимальную емкость 4 литра, а также поддерживает равномерный и быстрый нагрев. Кроме того MIJIA Smart IH Cooking Pot также предлагает более 100 рецептов, взятых из Интернета, а также поддерживает приложение для смартфона для интеллектуального управления. Согласно официальным сообщениям, компания, разработавшая новое устройство, также имеет специальную команду профессиональных поваров, которые тщательно изучили каждое блюдо и предлагают настраиваемые кривые нагрева для точного контроля температуры на каждом этапе приготовления. Компания в основном стремится предложить один ключевой процесс приготовления пищи. Устройство оснащено OLED-дисплеем на умной ручке. Благодаря ручке можно регулировать время и температуру приготовления. MIJIA Smart IH также автоматически переходит в защитное состояние, чтобы предотвратить пережаривание пищи при жарке без масла.
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