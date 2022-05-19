Xiaomi выпустила многофункциональную кастрюлю MIJIA Smart IH

Кастрюля имеет максимальную емкость 4 литра, а также поддерживает равномерный и быстрый нагрев. Кроме того MIJIA Smart IH Cooking Pot также предлагает более 100 рецептов, взятых из Интернета, а также поддерживает приложение для смартфона для интеллектуального управления. Согласно официальным сообщениям, компания, разработавшая новое устройство, также имеет специальную команду профессиональных поваров, которые тщательно изучили каждое блюдо и предлагают настраиваемые кривые нагрева для точного контроля температуры на каждом этапе приготовления. Компания в основном стремится предложить один ключевой процесс приготовления пищи. Устройство оснащено OLED-дисплеем на умной ручке. Благодаря ручке можно регулировать время и температуру приготовления. MIJIA Smart IH также автоматически переходит в защитное состояние, чтобы предотвратить пережаривание пищи при жарке без масла.