Xiaomi выпустила новый Smart Display 10 для умного дома

Xiaomi сегодня запустила новый продукт в Китае. Последний гаджет представляет собой умное домашнее устройство и получил название Smart Display 10.

Xiaomi Smart Display 10 имеет металлический каркас в сочетании с тканой сетчатой ​​тканью. Это простой интегрированный дизайн, который предлагает превосходный внешний вид. У него даже есть подставка, которую можно отрегулировать так, чтобы смарт-экран стоял под углом 90 или даже 120 градусов. Для защиты конфиденциальности есть также физический ползунок, чтобы скрыть камеру. На передней панели устройства установлен большой 10,1-дюймовый дисплей с разрешением HD.

Xiaomi Smart Display 10 обладает рядом функций и возможностей. Будучи умным домашним экраном, он может выступать в качестве центрального узла управления умными домами пользователей. Это означает, что пользователи с умной бытовой техникой могут управлять всеми продуктами удаленно с помощью этого устройства. Он даже действует как развлекательный центр, и пользователи могут смотреть видео и фильмы на экране. Благодаря фронтальной камере вы также можете совершать видеозвонки, так как у него есть микрофон.

Устройство также предлагает отслеживание лица с помощью своей 5-мегапиксельной фронтальной камеры, которая обеспечивает поле зрения 115 градусов и сопряжена со специальным чипом безопасности. Smart Display 10 также поддерживает голосового помощника Xiao AI. Другие функции включают двойные стереодинамики, поддержку ряда приложений для смартфонов и специальный детский режим с интеллектуальной системой идентификации детей, основанной на технологии распознавания лиц.