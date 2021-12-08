Xiaomi выпустила новый робот-пылесос MIJIA с защитой от запутывания

Китайский технический гигант Xiaomi выпустил новый робот-пылесос MIJIA, который имеет мощность всасывания 8000 Па и работает от аккумуляторной батареи емкостью 5200 мАч. Говоря о его новой функции предотвращения запутывания, новый робот-пылесос может даже распутать волосы, попавшие в щетку для очистки устройства. Для тех, кто не знает, пылесосы MIJIA обычно полностью автоматические и не требуют вмешательства человека, за исключением случаев, когда пользователям нужно очистить пылесборник.

Однако при продолжительном использовании ее эффективность очистки может снизиться, поскольку такие предметы, как волосы и крупные скопившиеся частицы пыли, попадают в щетку. Но недавно выпущенная модель способна расчистить этот мусор самостоятельно. Кроме того, он оснащен пылесборником на 450 мл и резервуаром для воды на 250 мл. Новый продукт MIJIA будет продаваться по цене 2299 юаней.