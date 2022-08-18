Xiaomi выпустила обновление Android 13 для Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro

Компания Xiaomi объявила о выпуске крупного обновление новой операционной системы Android 13 для смартфонов Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.

Стабильное обновление привносит в Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro обновленную фирменную оболочку MIUI 13 на базе последней версии операционной системы Android 13.

Прошивка для Xiaomi 12 поставляется под номером 13.0.4.0.TLCMIXM и имеет внушительный размер 4,2 ГБ. Смартфон Xiaomi 12 Pro c номером прошивки 13.0.4.0.TLBMIXM и имеет размер 4,3 ГБ. Наряду со всеми новыми функциями Android 13, обновление содержит исправления безопасности Android от августа 2022 года.

Несмотря на стабильный выпуск обновления, производитель предупреждает, что после установки обновления у пользователей могут возникнуть проблемы с производительностью, перегревом, а приложения могут работать некорректно.