Xiaomi выпустила очиститель воздуха MIJIA Smart Bladeless Purification Fan

Xiaomi MIJIA Smart Bladeless Purification Fan способен фильтровать частицы размером 80-90 мм с эффективностью до 99,96%. Он также имеет антибактериальное и противовирусное покрытие в фильтре, которое может ингибировать и инактивировать бактерии и вирусы в течение длительного времени.
Компания утверждает, что в изделии используется инновационная конструкция циркуляционного воздуховода с максимальной скоростью ветра 15,5 м/с и максимальным объемом очищенного воздуха 1700 м3/ч. Он также оснащен запатентованной конструкцией крыльчатки для снижения шума, регулятором выхода воздуха, встроенным датчиком температуры и влажности и датчиком PM2,5.
Устройство поддерживает голосовое управление, а также подключение к другим гаджетам умного дома.