Xiaomi выпустила очиститель воздуха MIJIA Smart Bladeless Purification Fan

Xiaomi представила новый очиститель воздуха MIJIA Smart Bladeless Purification Fan, который предлагается на этапе краудфандинга за 200 долларов, а затем цена вырастет до 250 долларов.

Xiaomi MIJIA Smart Bladeless Purification Fan способен фильтровать частицы размером 80-90 мм с эффективностью до 99,96%. Он также имеет антибактериальное и противовирусное покрытие в фильтре, которое может ингибировать и инактивировать бактерии и вирусы в течение длительного времени.

Компания утверждает, что в изделии используется инновационная конструкция циркуляционного воздуховода с максимальной скоростью ветра 15,5 м/с и максимальным объемом очищенного воздуха 1700 м3/ч. Он также оснащен запатентованной конструкцией крыльчатки для снижения шума, регулятором выхода воздуха, встроенным датчиком температуры и влажности и датчиком PM2,5.

Устройство поддерживает голосовое управление, а также подключение к другим гаджетам умного дома.