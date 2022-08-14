Xiaomi выпустила питьевую машину Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition

Xiaomi представила питьевую машину Xiaomi Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition.

Настольная питьевая машина Xiaomi Mijia Happy Edition имеет небольшие размеры и вес. В устройстве используется шестиступенчатая фильтрация на основе обратного осмоса. Температуру воды можно точно регулировать с шагом 1°C, а температуру воды и объем чашки можно регулировать со смартфона или непосредственно на устройстве.

Объем резервуара для воды составляет 4 литра. Есть два фильтра, которые необходимо менять раз в год.

Xiaomi Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition продается в Китае за 220 долларов.