Xiaomi выпустила питьевую машину Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition

Настольная питьевая машина Xiaomi Mijia Happy Edition имеет небольшие размеры и вес. В устройстве используется шестиступенчатая фильтрация на основе обратного осмоса. Температуру воды можно точно регулировать с шагом 1°C, а температуру воды и объем чашки можно регулировать со смартфона или непосредственно на устройстве.
Объем резервуара для воды составляет 4 литра. Есть два фильтра, которые необходимо менять раз в год.
Xiaomi Mijia Desktop Drinking Machine Happy Edition продается в Китае за 220 долларов.